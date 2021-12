Carro da Polícia Civil capota e deixa ferido na Paralela

"O carro vinha em alta velocidade. O motorista perdeu o controle, bateu na escada e o veículo capotou e saiu girando. Tinha três policiais civis no carro. Parece que eles perseguiam alguém", contou o segurança de uma instituição de ensino.

Ele e dois colegas de trabalho ajudaram os dois policiais a retirar o condutor de dentro do veículo. "Todo mundo ficou agoniado tentando ajudar. O motorista estava desacordado, depois acordou perguntando pelos colegas e reclamando de dores no pescoço e costas", completou ele.

O acidente ocorreu por volta das 6h30 desta sexta-feira, 1º, na marginal da Avenida Luís Viana (Paralela), proximo à Faculdade Área 1 e à Unifacs.

Informações da Central de Polícias (Centel) dão conta de que os três policiais são do Grupo Especial de Repressão a Roubos de Coletivos (GERRC) e seguiam em um Renault Sandero branco (OZH-7692) em perseguição a homens suspeitos de roubos a coletivos, que estavam em outro veículo.

Ainda conforme a Centel, o carro perseguido pelos policiais era usado para dar apoio aos bandidos durante aos assaltos.

Estão bem

Rômulo Lima da Conceição, 45 anos, Edvaldo Santos Oliveira, 54, e Luciano Herculano Lima Dias, 44, foram levados por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Geral do Estado (HGE).

Segundo a assessoria de imprensa da Secretaria de Saúde, os três já receberam alta. No Boletim de Ocorrência (B. O.) registrado no posto policial do HGE consta que Edvaldo conduzia o veículo e afirmou estar "em perseguição a um veículo que estava dando suporte a assaltos a coletivos".

Os três policiais tiveram escoriações e sentiam dores em todo o corpo. O coordenador do Gerrc, delegado Nelis Araújo, não atendeu às ligações da reportagem.

