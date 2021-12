Carro com placa adulterada é apreendido em Ondina

Um veículo com placa adulterada foi apreendido pela Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), na manhã desta segunda-feira, 17, no bairro de Ondina, em Salvador.

O flagrante foi feito durante uma fiscalização de rotina dos agentes do Grupo de Ações Rápidas de Trânsito (Gart), que - ao notificarem o carro modelo Voyage, que estava estacionado de forma irregular na rua Macapá - descobriram que a placa do veículo pertencia a um Honda. No momento da apreensão, o dono do carro não estava no local.

O veículo foi levado para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), na Baixa do Fiscal, onde o caso será investigado.

O carro foi encaminhado para a DRFR, na Baixa do Fiscal (Foto: Divulgação | Transalvador)

