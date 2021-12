Carro com monjas pega fogo após cair em buraco na av. Tancredo Neves

Um carro pegou fogo na avenida Tancredo Neves, em Salvador, na manhã desta segunda-feira, 12. Três monjas beneditinas estavam no veículo, modelo Celta, de placa NIB-8757, mas conseguiram sair do automóvel sem ferimentos.

De acordo com a madre Vera Lúcia Pavear, do Mosteiro de Salvador, o carro caiu em um buraco quando descia o viaduto e houve um estouro. "Pensei que tinha sido o pneu. Paramos e olhamos o capô, mas estava saindo fumaça", contou.

Ela disse que um caminhoneiro, que presenciou o acidente, parou para ajudá-las. "Ele falou para desconectar a bateria, porque podia ser alguma coisa na parte elétrica, mas na hora o fogo aumentou", disse.

As monjas ainda tentaram conter as chamas com o extintor, mas foram orientadas a se afastar do automóvel. Logo em seguida, houve uma explosão e fogo se alastrou.

Homens do Corpo de Bombeiros foram acionados e controlaram as chamas. As monjas beneditinas estavam indo para o médico no momento da ocorrência.

Um vídeo publicado por Jornal A TARDE (@jornalatarde) em Dez 12, 2016 às 5:25 PST

adblock ativo