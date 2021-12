Carro colide em poste na avenida Paralela

Um carro colidiu em um poste e capotou na avenida Paralela, sentido aeroporto, na manhã desta segunda-feira, 23. O acidente ocorreu após o viaduto Luiz Eduardo Magalhães. O trânsito encontra-se lento na região.

Segundo informações iniciais, uma mulher conduzia um veículo modelo Onix, quando atingiu com o equipamento. Ela teria batido a cabeça durante a colisão, mas aparenta estar lúcida. A Polícia Militar, a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) e uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), estão no local prestando atendimento.

adblock ativo