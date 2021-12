Um carro colidiu em uma árvore e pegou fogo, na madrugada desta segunda-feira, 31, na rua Severino Vieira, localizado no centro de Barreiras (a 871 km de Salvador).

De acordo com as informações do Blog do Sigi Vilares, o condutor do Renault Sandero, de cor vermelha, ficou ferido e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), ainda no local do acidente.

Segundo o blog, o Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar o fogo, que destruiu o veículo parcialmente.

Populares ouviram o som da batida na madrugada desta segunda

Da Redação Carro colide em árvore e pega fogo em Barreiras; veja vídeo

adblock ativo