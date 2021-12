Carro colide com poste e dois ficam feridos na av. Caribé

Duas pessoas ficaram feridas em um acidente na manhã desta quinta-feira, 4, por volta de 6h, na avenida Caribé.

Segundo informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), as vítimas trafegavam pela avenida, sentido aeroporto, quando saiu da pista e se chocou contra um poste.

Ainda não há informações sobre as causas do acidente. Os ocupantes sofreram apenas ferimentos leves e não há reflexos no trânsito da região, já que o veículo está no canteiro.

Nas últimas 24 horas, foram registrados 15 acidentes, que deixaram 15 feridos e uma pessoa morta.

