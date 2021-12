Carro colide com mureta e deixa uma pessoa ferida em Salvador

Uma pessoa ficou ferida na tarde desta segunda-feira, 16, por volta das 14h20, após um carro de passeio colidir com uma mureta, na região da rodoviária de Salvador. O acidente ocorreu ao lado de uma estação de metrô.

De acordo com informações da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), o veículo se chocou e rodou na pista. O veículo ficou destruído após a batida e o trânsito ficou lento no local.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegaram na região para prestar os primeiros socorros à vítima, mas ainda não há informações sobre o estado de saúde.

adblock ativo