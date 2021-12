Carro circula pela Paralela com casal pendurado em janela

Um motorista flagrou um casal viajando pendurado na janela de um carro em movimento na Avenida Paralela, em Salvador. Nas imagens, o homem e a mulher estão com quase todo o corpo para fora do veículo. Cada um em uma janela, eles se balançam e brincam.

O carro, um Corsa Classic branco, trafega pela Avenida Paralela sem ser abordado por agente de trânsito. No momento do flagra, a via estava com pouco movimento, mas uma Kombi ainda passa ao lado do automóvel, colocando em risco a vida do casal.



Não há informações de quando foi feito o vídeo.

