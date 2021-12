Carro capota na região da rodoviária de Salvador

Um veículo capotou nas imediações da rodoviária da capital baiana nesta quarta-feira, 18, por volta das 11h30. A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) não registrou vítima, mas uma imagem enviada por um leitor do Portal A TARDE mostra uma pessoa caída no chão ao lado do carro acidentado.

Não há informações do que teria provocado o acidente. O automóvel já foi removido e o trânsito liberado.

