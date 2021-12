Carro capota na Luís Eduardo e condutor é assaltado

Um Gol vermelho capotou na avenida Luís Eduardo Magalhães, em Salvador, no início da tarde desta segunda-feira, 6.

A reportagem de A TARDE esteve no local e ouviu do condutor, que preferiu não se identificar, que moradores da região arrombaram o vidro do carro, levando sua carteira e outros objetos.

Segundo a Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador), uma viatura do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e da Polícia Militar (PM) estiveram no local. Não houve feridos.

adblock ativo