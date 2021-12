Carro capota na BR-324 e afeta trânsito

Um veículo capotou na BR-324 na manhã desta segunda-feira, 22. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não houve ferido na ocorrência.

O acidente aconteceu na altura da Jaqueira do Carneiro, em direção a Feira de Santana. Apesar do carro ter sido retirado, o tráfego continua lento na região nos dois sentidos, por conta do fluxo de automóveis na rodovia.

