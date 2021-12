Carro capota na avenida Tancredo Neves

Um carro capotou na manhã desta quinta-feira, 8, após o motorista perder o controle do veículo na avenida Tancredo Neves, em frente ao Salvador Trade Center, no Caminho das Árvores. O acidente foi registrado por volta das 9h na Superintendência de Telecomunicações (Stelecom).

O veículo foi retirado do local por volta das 9h30 e o tráfego na avenida voltou a fluir sem rentenção. O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) esteve no local, contudo ainda não há confirmação de feridos, nem a causa do capotamento.

