Carro capota na avenida Paralela

Um carro capotou na manhã desta quinta-feira, 2, na avenida Paralela. O acidente aconteceu na altura do Centro Administrativo da Bahia (CAB), sentido Rodoviária.

Não há informações sobre o que teria causado o capotamento, nem se houve feridos, segundo informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).

O carro se encontra no canteiro da Estação de Metrô. Conforme a Transalvador, o acidente não interfere no trânsito no local.

