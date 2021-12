Uma mulher, que não teve a identidade revelada, capotou o carro na manhã desta sexta-feira, 21, no estacionamento do Shopping da Bahia. Conforme assessoria do centro comercial, que confirmou o acontecimento, o incidente aconteceu por volta das 10h.

Devido ao impacto, a cancela do estacionamento foi danificada. Já a motorista, que não teve ferimentos graves, foi atendida pelo serviço médico do shopping.

Da Redação Carro capota em estacionamento de shopping em Salvador

Um guincho foi acionado e realizou a remoção do veículo.

