Carro capota e deixa três feridos na avenida Paralela

Três pessoas ficaram feridas na manhã deste sábado, 14, após o carro onde estavam capotar na avenida Paralela, em Salvador. Segundo informações da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), o acidente aconteceu por volta das 8h, nas proximidades do Wet’n Wild, sentido centro.

Ainda de acordo com o órgão municipal, uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local prestando atendimento às vítimas. Não se sabe o que causou o acidente ou o estado de saúde dos ocupantes do veículo.

O carro foi retirado da via e o trânsito, que chegou a ficar congestionado, voltou a fluir normalmente na avenida.

