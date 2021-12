Carro capota e deixa quatro feridos em São Marcos

Um carro capotou na rua Agda Ferreira, no bairro de São Marcos, em Salvador, por volta de 0h deste sábado, 19. O motorista perdeu a direção do veículo e capotou em frente a uma residência.

De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transportes de Salvador (Transalvador), por conta do recolhimento das viaturas da Polícia Militar da Bahia durante a madrugada, os agentes de trânsito não foram ao local por ser considerado perigoso.

Nesta manhã, o proprietário do veículo solicitou o registro do acidente à Transalvador, que levou o automóvel para ser vistoriado pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT), e depois encaminhado ao pátio do órgão de trânsito na avenida Vasco da Gama.

O acidente deixou quatro feridos, que foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) , mas ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

