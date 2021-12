Carro cai em vala na avenida ACM

Um carro caiu em uma vala na avenida ACM, em Salvador, após o motorista perder o controle do veículo. O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira, 21, nas proximidades da Comercial Ramos, sentido Lucaia.

O motorista ficou preso às ferragens. Ele foi socorrido por equipes do Serviço Médico de Urgência (Samu) e do Grupo Salvar do Corpo de Bombeiros.

Viaturas da Polícia Militar e da Transalvador também participaram do atendimento da ocorrência. Um guincho foi encaminhado para o local para retirar o veículo do canal. O tráfego na região é lento.

