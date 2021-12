Carro cai em ribanceira na região do Acesso Norte

Um carro caiu de uma ribanceira no início da tarde desta terça-feira, 2, na região do Acesso Norte, em Salvador.

Conforme a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), o acidente aconteceu por volta das 14h30 e uma pessoa ficou ferida.

Ainda de acordo com a Transalvador, equipes do Corpo de Bombeiros e do próprio órgão de transito foram mobilizados e estiveram no local para prestar atendimento.

Apesar do acidente, o flixo de veículos na região não foi afetado. Não há mais detalhes sobre o estado de saúde dos ferido.

