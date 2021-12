Carro cai em Ribanceira em Cajazeiras VIII; Samu pede ajuda para resgate

Um carro de passeio desgovernado caiu em uma ribanceira no bairro de Cajazeiras VIII, em Salvador, na noite desta terça-feira, 2. O Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (Samu) foi encaminhado para o local, mas devido à longa altura da ribanceira, não conseguiu fazer o atendimento e solicitou apoio do Salvar e do Corpo de Bombeiros para realizar o resgate. As equipes já foram encaminhadas para o local.

As informações foram divulgadas pela Superintendência de Telecomunicações das Polícias (Stelecom), que não soube precisar o número de vítimas, já que o resgate ainda não havia sido realizado.

Ainda conforme a Stelecom, o acidente aconteceu por volta das 19h30, na rua Jaguaribe, atrás do hotel Malibu. As causas do acidente ainda são desconhecidas.

adblock ativo