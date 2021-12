Carro cai em canal na Tancredo Neves e casal fica ferido

Um casal ficou ferido após o carro onde estavam cair em um canal na avenida Tancredo Neves, próximo à Tend Tudo, na madrugada desta segunda-feira, 2. A pista estava molhada no momento do acidente. Após o motorista perder o controle do veículo, o Veloster de placa OKK-5290 colidiu com o guard rail de proteção da vala, mas isso não evitou a queda.

Depois de sair do automóvel, as vítimas não conseguiram deixar a vala e voltar para a pista, por conta da inclinação do terreno e vegetação do local. O Corpo de Bombeiros foi acionado e também enfrentou dificuldade no resgate.

Não há informações sobre o estado de saúde deles. O automóvel foi retirado do canal durante a manhã.

A ocorrência não foi registrada pela Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador).

