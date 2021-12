Carro cai do quinto andar da Receita Federal

Um carro caiu do quinto andar do prédio da Receita Federal, na rua Alceu Amoroso Lima, próximo à Avenida Tancredo Neves, em Salvador, por volta das 8h desta terça-feira, 17. Olga Nogueira Vitória, 49 anos, e as filhas Crislaine, 14, e Gabriele, 12, estavam no veículo VW Gol, que caiu da garagem do prédio. Por conta do acidente, o atendimento ao público está suspenso nesta manhã e a Receita avalia se é possível retomar o trabalho pela tarde. A Receita Federal também atende pelo número gratuito 146 ou pelo site www.receita.fazenda.gov.br



Conforme informações da Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), as vítimas que estão internadas no HGE (Hospital Geral do Estado) não correm risco de de morte. Olga, de 49 anos, que dirigia o veículo, sofreu traumatismo craniano leve e está em observação no HGE (Hospital Geral do Estado), mas o quadro de saúde é estável. Já Crislaine, de 14 anos, sofreu traumatismo craniano moderado e está sendo avaliada por um neurologista para verificar se vai ser necessária a realização de uma cirurgia. A terceira vítima, Gabriele de 12 anos, está com dores na região lombar e também apresenta quadro de saúde considerado estável.





Após bater no muro da garagem, o veículo caiu de uma altura de cerca de 12 metros. De acordo com o auxiliar de serviços gerais Dionei dos Santos, que presenciou o acidente, antes de cair no chão, o VW Gol bateu no muro do prédio Esplanada Trade Center. "A roda dianteira do carro bateu no muro e depois o carro virou e caiu no chão, batendo no prédio da Receita. Isso amorteceu a queda".

A sala da Central de Atendimento ao Público foi atingida pelo veículo. "O veículo entrou pela janela da Central de Atendimento e um funcionário ficou ferido levemente. Outra funcionária também se feriu na hora da correria, mas não foi nada grave. Eles já foram atendidos", explicou o superintendente.

O office boy Mafran Moreira, que estava na Central de Atendimento no momento do acidente, disse que foi um susto. "Eu só ouvi um barulho forte. Parecia que o prédio ia cair. Depois a gente só viu o carro entrando pela janela. Foi uma correria, pânico geral".

Ainda não se sabe o que provocou a queda. Peritos da Polícia Federal investigam a causa do acidente.

| Serviço |



Em caso de emergência ou acidente com vítimas, a Transalvador pode ser acionada pelo número de urgência 118, e o Samu pelo 192. A ligação é gratuita.

* Com redação de Clarissa Pacheco

