Carro cai de viaduto no Vale do Canela e deixa casal ferido

Um carro caiu do viaduto que liga o Hospital das Clínicas a Graça, no Vale do Canela, na manhã deste domingo, 3, segundo a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom).

O casal que estava no veículo ficou ferido e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não há informações sobre o estado de saúde deles.

O caso foi registrado por volta das 9h30. Uma equipe do Grupamento Salvar foi enviada ao local.

Destroços da grade no canteiro da av. Reitor Miguel Calmon (Adilton Venegeroles | Ag. A TARDE)

