Carro bate em poste e dois ficam feridos em Itapuã

Duas pessoas ficaram feridas após um veículo bater em um poste na manhã desta terça-feira, 7, na avenida Dorival Caymmi, em Itapuã. De acordo com a polícia, o motorista Marcelo Adalberto Santana do Carmo e o passageiro de prenome Alexsandro estavam no Ecosport, de placa JOG-9459.

Os dois foram socorridos e levados para o Hospital Geral do Estado (HGE). Não há informações sobre o estado saúde deles. Com o choque, o poste caiu, mas o fornecimento de energia em Itapuã não foi afetado.

