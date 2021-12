Carro bate em poste e deixa parte do Saboeiro sem energia

Um veículo, da marca Nissan, bateu em um poste na manhã desta segunda-feira, 1º, em uma via marginal da avenida Paralela, sentido centro. A colisão deixou o equipamento torto, deixando parte do bairro do Saboeiro sem energia.

Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o acidente ocorreu por volta das 6h30 e não houve vítimas. O trânsito no local não foi afetado.

De acordo com informações da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba), a energia no bairro do Saboeiro foi normalizada às 9h23. Uma equipe do órgão ainda se encontra no local do acidente, realizando o reparo no poste que ficou danificado.

adblock ativo