Carro bate em poste e danifica equipamento; um ferido

Uma pessoa ficou ferida em um acidente na manhã deste sábado, 11, por volta de 6h40, na avenida Tancredo Neves. De acordo com a Superintência de Trânsito de Salvador (Transalvador), um Gol branco colidiu com um poste próximo ao posto Escola e a entrada do bairro Stiep.

O condutor do veículo ficou ferido e foi atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Com o choque, o poste ficou inclinado e agentes da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) foram acionados. O trânsito foi interditado na região para a troca do equipamento. A previsão é que o serviço seja finalizado às 13 horas.

