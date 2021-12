Carro bate em gradil do metrô e deixa uma vítima

Um carro de modelo Palio chocou-se contra um gradil da linha do metrô na manhã desta sexta-feira, 7. O acidente ocorreu na Avenida Luís Viana Filho, entre as estações Mussurunga e Aeroporto, no sentido Aeroporto e deixou uma vítima, que até o momento não foi identificada.

Equipes da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) já estão no local. O órgão informou que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) já foi acionado.

