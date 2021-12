Carro bate em bomba de gasolina e estudante morre

Um acidente de carro na madrugada deste domingo, 08, no bairro da Garibaldi, provocou a morte de um estudante e deixou outros dois feridos. Segundo informações da Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), as três vítimas foram levadas para o hospital, mas José Augusto Vasconcelos de Jesus, 19 anos, que cursava ciências da computação na Universidade Federal de Aracaju, não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo.

Os irmãos Mateus Garcia Seixas, 20, motorista do veículo gol, de placa JRH-7693, e Gabriel Garcia Seixas, 19, estão no Hospital Geral do Estado (HGE). Mateus, estudante de engenharia civil da Universidade Federal da Bahia (Ufba), está em estado grave. Gabriel, que faz curso pré-vestibular, não corre risco de morte.

Acidente aconteceu em posto de gasolina da avenida Garibaldi, no começo da manhã

De acordo com o órgão de trânsito, o veículo bateu de frente com uma bomba de combustível do posto BR Mania e, em seguida, em uma pedra, que fica encravada em uma encosta, por volta das 5h. O posto fica localizado após a saída da Avenida Ademar de Barros, na Garibaldi, no sentido Lucaia.

Os três foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O acidente foi registrado na sétima Delegacia de Polícia (DP) de Salvador.

* Com informações de Meire Oliveira, do A TARDE

adblock ativo