Carro bate e sobe em canteiro central em Stella Maris

Um veículo Fusion subiu o canteiro central da avenida Dilson Jutai Fonseca, na entrada do bairro de Stella Maris, nesta sexta-feira, 16. Não há informações do que teria provocado o acidente, nem se há feridos, mas o carro está com a lateral direita danificada, o que indica uma batida. A ocorrência não atrapalha o tráfego no local.

