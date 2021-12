Carro bate e derruba poste na Luís Eduardo

O motorista de um Fiat Uno perdeu o controle do veículo e colidiu com um poste na Avenida Luís Eduardo Magalhães neste sábado, 26. Apesar do forte impacto na frente do carro, o condutor ficou com escoriações leves. Com a colisão, o poste caiu na pista.



Trânsito - Quem trafega na Avenida ACM e Rótula do Abacaxi nesta manhã encontra o tráfego lento. De acordo com agentes da Transalvador, o fluxo de veículos de quem sai da Rodoviária sentido Rótula foi desviado na altura do viaduto da Rótula, por conta da uma obra no local. Não há previsão para liberação da via.

