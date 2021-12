Carro bate e derruba poste na avenida Paralela

No início da manhã desta quinta-feira, 24, um carro bateu em um poste na avenida Paralela, em Salvador. O impacto destruiu a base do poste, que ficou pendurado pela fiação.

De acordo com informações da Polícia Militar, um casal que estava no carro ficou ferido e foi socorrido por uma equipe do Salvar. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas do acidente.

A colisão aconteceu por volta das 6h, na altura do viaduto do Imbuí, sentido rodoviária. As causas do acidente ainda são desconhecidas.

Pouco depois das 7h, um guincho especializado foi encaminhado ao local e fez a remoção do veículo. Uma equipe da Coelba também desligou o fornecimento de energia no local.

