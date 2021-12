Carro atropela duas pessoas e invade grade do TCA

Um carro Siena atropelou duas pessoas em um ponto de ônibus na manhã desta sexta-feira, 20, por volta das 9h30, e depois invadiu a grade do Teatro Castro Alves, no largo do Campo Grande, em Salvador.

As vítimas, que são da mesma família, estão em estado grave, segundo a Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador). A motorista ficou levemente ferida. Inicialmente, o órgão de trânsito tinha informado que três pessoas tinham sido atingidas pelo carro.

Informações preliminares dão conta de que o condutor do veículo tentou desviar de uma colisão com um ônibus da empresa Expresso Vitória e acabou perdendo o controle do carro.

As vítimas já foram socorridas pelo Serviço Móvel de Urgência (Samu). Ainda não se sabe para onde elas foram levadas.

Três pessoas ficaram feridas; duas estão em estado grave (Foto: Cláudio Cassino | Ag. A TARDE)

Leitor de A TARDE fotografou vítimas sendo atentidas pelo Samu (Foto: Cláudia | Cidadão Repórter)

adblock ativo