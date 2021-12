Carro apresenta defeito e cai em vala na Bonocô

Um carro desgovernado caiu em uma vala na avenida Bonocô na manhã desta quinta-feira, 13. O acidente aconteceu logo após uma curva.

O motorista do veículo, que não teve o nome revelado, contou em entrevista para uma emissora de televisão que a direção do automóvel quebrou, fazendo com ele perdesse o controle do carro.

Ninguém ficou ferido no acidente, que também não afeta o trânsito na região.

