Carro abandonado pode ajudar a esclarecer morte na Paralela

Um carro abandonado no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador, pode ajudar a esclarecer o homicídio da jovem Jéssica Ramos dos Santos, de 20 anos, morta na manhã desta terça-feira, 7, na passarela do Shopping Paralela. Segundo a polícia, o veículo é do pai do ex-companheiro da vítima, Jean Silva Cerqueira, 21, principal suspeito do crime.

O automóvel, de cor prata, foi encontrado a cerca de quatro quilômetros do local onde Jéssica foi esfaqueada. A polícia solicitou que seja feita uma perícia no carro.

Familiares de Jéssica informaram que ela chegou a registrar, no dia 6 de dezembro do ano passado, uma denúncia contra Jean na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam), no bairro de Brotas, após o ex-companheiro cortar o cabelo dela com uma faca e agredir o seu rosto.

A moça, que se sentia ameaçada, também entrou com uma ação para impedir que Jean se aproximasse dela. Uma audiência sobre o caso estava marcada para acontecer na próxima segunda, 13.

Segundo a polícia, Jean, que é pai de uma filha de dois anos de Jéssica, está foragido. Os dois estavam separados havia dois meses.

Crime

De acordo com a polícia, Jéssica, que trabalhava em uma loja de calçados do Shopping Paralela, foi morta quando estava a caminho do trabalho. O crime aconteceu, por volta das 9h, na passarela que dá acesso ao estabelecimento comercial.

Segundo familiares da vítima, Jean, apontado como autor do crime, teria esfaqueado a jovem e fugido no carro. Logo depois, o veículo foi abandonado no Centro Administrativo da Bahia, após o pneu ter furado. Depois isso, ele teria fugido a pé.

Crime aconteceu na manhã desta terça, 7, na passarela do Shopping Paralela (Foto: Cláudio Cassiano | Ag. A TARDE)

