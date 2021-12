Carrinho de café vira biblioteca itinerante

Carrinhos de café feitos de plástico foram adaptados, transformados em bibliotecas itinerantes e vão levar literatura para as comunidades do Candeal e da Península de Itapagipe. É o projeto Café com Letras, lançado nesta quinta-feira, 12, na Praça das Artes, no Candeal, em Salvador.

Voltado para crianças, adolescentes e jovens, o projeto chega nesta sexta, 13, a Alagados, com lançamento marcado para as 15h no Centro Cultural. A iniciativa do Instituto Iris conta com patrocínio da Braskem e governo estadual, por meio do FazCultura, programa de incentivo das secretarias de Cultura e Fazenda.

O instituto desenvolve ações de democratização e incentivo à leitura desde 2001, com o projeto Viagem à Literatura Infantojuvenil. O Café com Letras serviu para dinamizar e levar os projetos às comunidades onde as pessoas podem ter acesso ao livro e à literatura.

"Acreditamos muito na leitura como agente transformador na vida das crianças e adolescentes. Estamos nessa etapa em duas comunidades, Candeal e Itapagipe, com três carrinhos, mas o projeto é perene e tem continuidade na medida da captação de recursos", explicou a superintendente do instituto, Lila Lopes.

Os dinamizadores (estudantes de letras, pedagogia e artes) pertencem à comunidade, são remunerados e serão os responsáveis por atender as pessoas nos carrinhos. Eles tiveram um programa de formação com oficinas, palestras, atividades literárias com a psicóloga e escritora Lena Loi.

"O nosso objetivo é fazer com que as crianças tenham gosto pela leitura, por meio de projetos com livros, rodas de leitura e conversas. Vamos ficar em alguns pontos selecionados, cada carrinho tem em torno de 250 livros", explicou a dinamizadora Cássia Naiara, 15 anos.

Comunidade do Candeal prestigiou o lançamento do projeto Café com Letras, na tarde desta quinta, na Praça das Artes

Mobilização

Há um mês, a comunidade está sendo mobilizada com diversas ações. Houve escolha dos dinamizadores, pintura dos carrinhos por artistas plásticos locais, além da adesão de escolas e do Centro Cultural dos Alagados. Alunos e o professor Nairo Elo, da Pracatum, contribuíram com a produção dos spots de divulgação do projeto para os carrinhos de café e carro de som.

Beatriz Azevedo, de 13 anos, moradora do Candeal, aprovou. "Eu achei legal, nem todos os bairros têm isso". No lançamento, houve contação de histórias, apresentações teatrais e música com jovens da comunidade.

Os carrinhos contam com exemplares de livros em Vitopaper - papel sintético produzido a partir de plásticos reciclados pós-consumo - e, por meio de uma carteirinha, os moradores vão poder fazer empréstimos e desfrutar da leitura dos exemplares.

"Foi um projeto apresentado pelo instituto e achamos fantástico. Houve participação da comunidade na montagem do carrinho para que tenha a questão do pertencimento", destacou Flávia Veigas, gestora de projetos da Braskem.

