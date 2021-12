Carreta tomba no Túnel Américo Simas

Uma carreta tombou na tarde desta quarta-feira, 27, por volta das 13h30, na entrada do Túnel Américo Simas, sentido Comércio. De acordo com informações da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), o motorista José Fernando Rangel de Souza, 42 anos, que transportava um contêiner, perdeu o controle da direção, e o veículo tombou.



O motorista da carreta (placa JLY 8741) ficou ferido e foi socorrido pela equipe do Serviço Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital Geral do Estado (HGE). José Fernando teve ferimentos leves no supercílio e nariz.

Antes de ser conduzido para a unidade médica, ele contou que não estava em alta velocidade e perdeu o controle durante uma descida, na curva, por causa do peso do conteiner. Na carreta, ele transportava celulose.



Os dois sentidos da via ficaram interditados para a retirada do veículo. Os motoristas foram obrigados a desviar o caminho, seguindo para a Sete Portas, Baixa dos Sapateiros e Vale de Nazaré. O trânsito ficou lento na região durante a tarde toda.



* Com informações de João Eça l A TARDE





