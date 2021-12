Carreta tomba em viaduto de acesso à BR-324 no Cabula

Uma carreta que transportava um contêiner tombou na manhã desta quarta-feira, 6, no Complexo Viário de Todos-os-Santos - que dá acesso a BR-324 - no Cabula, em Salvador.

Segundo a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), não há registro de feridos. Por conta do acidente, o tráfego está lento para que segue sentido BR ou Cabula. A Limpurp esteve no local e fez a limpeza da pista, que ficou cheia de óleo.

Um poste de iluminação pública também foi atingido pelo veículo. O equipamento caiu à margem da pista. Não há informações sobre o que causou o tombamento.

Carreta tombou no viaduto do Complexo Viário Baía de Todos os Santos, acesso à BR 324. Trânsito lento na região. Limpurb no local.