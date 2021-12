Carreta é retirada da cratera no Uruguai

A carreta que "afundou" depois que uma cratera se abriu na Rua Direta do Uruguai na manhã desta quinta-feira, 10, foi retirada do local no fim da tarde desta sexta-feira, 11.

A operação foi realizada pela empresa seguradora do proprietário do veículo e contou com três guinchos, além do auxílio de técnicos da Defesa Civil (Codesal), Superintendência de Conservação e Obras Públicas (Sucop) e Transalvador.

Caso

A cratera surgiu nesta quinta-feira, 11, após o rompimento de um interceptor de esgoto da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) e acabou "engolindo" a carreta que estava no local.

