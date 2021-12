Carreta do Brasil sem Parasitose aporta na capital

A ação social e educacional que percorrerá 11 cidades do país foi iniciada nesta quinta-feira, 5, em Salvador. O objetivo é informar e orientar a população sobre formas de prevenção das doenças causadas por parasitas intestinais.

A unidade móvel itinerante do Movimento Brasil sem Parasitose (MBPS) está situada na praça Newton Rique, em frente ao Shopping da Bahia (antigo Iguatemi), onde atende adultos e crianças a partir de 1 ano.

Na capital baiana, o atendimento será até o dia 10 (com exceção do domingo), das 9h às 17h. No interior da unidade, primeiro é feito o cadastro dos pacientes e eles respondem a perguntas relacionadas à parte socioeconômica. Depois, passam por uma triagem e seguem para a consulta médica com gastroenterologistas para adultos e crianças.

Dependendo do quadro clínico, são disponibilizados medicamentos para tratamento e, por último, eles recebem orientações, a exemplo do hábito de lavar as mãos - uma das medidas usadas na prevenção e controle de verminoses.

Maria Aparecida, 24 anos, buscou atendimento para ela e o filho. Em depoimento, informou que sentia dores fortes na barriga, e filho estava perdendo peso. "Eu já estava pensando em procurar o médico. Achei a campanha boa, porque eu teria que comprar o medicamento e, agora, ganhei tudo aqui, para mim e ele", frisou.

A estudante Neilany Santos, 18, também esteve no local: "Eu estava passando e minha amiga me chamou para vir. O projeto ensina coisas que a gente desconhecia e reforça para continuar fazendo o que já se sabe".

De acordo com Dr. Jorge Guedes, presidente da Associação Baiana de Gastroenterologia, "a prevenção por meio desta campanha aberta ao público, é absolutamente necessária". As parasitoses, disse, são determinadas, principalmente, pela condição socioeconômica da população, por envolver hábitos de higiene, questão da existência de redes de esgoto ao ar livre, falta de coleta de lixo e existência de insetos, que são veículos dessas doenças. "Em torno de mil casos de hospitalizações, existem 516 mortes no Brasil, com registro de causas de morte com parasitoses", informou.

Iniciativa

O Movimento Brasil Sem Parasitose é uma ação social e educacional de iniciativa da Federação Brasileira de Gastroenterologia (FBG), com o apoio da FQM Farmoquímica, alinhada às diretrizes da OMS de controle de parasitoses intestinais. O objetivo é reduzir a ocorrência das doenças parasitológicas, evitando consequências severas e óbito.

A ação, que começou em abril, já passou por Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP) e, até outubro, deverá totalizar as 11 cidades brasileiras previstas. Salvador é a primeira do Nordeste a receber a unidade móvel.

O intuito é levar à população atendimento médico e informação sobre a importância de hábitos de higiene pessoal e doméstica que evitam a transmissão de parasitas. Além disto, orientar sobre o correto tratamento antiparasitário para o controle de doenças, que deve ser prescrito por médicos.

adblock ativo