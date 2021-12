Carreta continua presa em cratera no Uruguai

A carreta que ficou presa em uma cratera no bairro do Uruguai nesta quinta-feira, 10, ainda não foi retirada do local na manhã desta sexta, 11. De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador), não há previsão para que isso aconteça, já que o buraco continua aumentando e existe risco do guincho cair no buraco durante a operação de retirada do veículo.

O asfalto cedeu no início da manhã desta quinta e em seguida surgiu outro buraco na frente, que acabaram se unindo. O problema na pista foi causado pelo rompimento em um interceptor de esgoto da Embasa. A tubulação será consertada após a remoção do veículo.

Além do afundamento no asfalto, os moradores do Uruguai também estão ilhados nesta manhã. Algumas ruas estão alagadas na localidade, o que impede a saída de casa.

Carreta no Aquidabã

Enquanto o veículo do Uruguai continua presa, a carreta com um contêiner que tombou no Aquidabã, nesta quinta pela manhã, foi retirada durante a madrugada desta sexta.

O acidente aconteceu após o motorista tentar passar embaixo de um viaduto, mas o automóvel ultrapassava a altura máxima para circular no local. O condutor da carreta alegou que o viaduto não estava sinalizado.

