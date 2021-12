Carreta com contêiner tomba na Aquidabã

Uma carreta carregada com um contêiner tombou na Aquidabã nesta quinta-feira, 10. De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador), uma pessoa ficou ferida. O veículo bateu ao tentar passar embaixo do viaduto e virou.

O motorista Wilson da Costa disse, em entrevista a uma emissora de televisão, que não sabia que o veículo não poderia passar no local, por conta da sua altura. "Sempre passava por cima, mas hoje decide vim por aqui. Não tinha conhecimento que não dava para passar e não tinha nenhuma placa", explicou.

De acordo com a Transalvador, não há previsão para retirada da carreta, que interdita parcialmente a via.

