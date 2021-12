Carreta carregada de cerveja pega fogo após tombar na BA-526

Uma carreta carregada de cerveja pegou fogo após tombar na rodovia BA-526, conhecida como Cia/Aeroporto, no início da tarde desta sábado, 5.

O acidente aconteceu próximo da praça do pedágio, sentido Salvador, e acabou pegando fogo quando tombou.

De acordo com informações do Centro Integrado de Comunicação (Cicom), da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o acidente ocorreu por volta das 12h20, e equipes do Corpo de Bombeiros foram encaminhados ao local. Ainda segundo a Cicom, o fogo foi debelado por volta das 14h20 e o trânsito foi liberado na região.

