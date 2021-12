Carreta bate em poste, derrama óleo na via e causa acidente

Um motociclista ficou ferido em acidente na manhã desta sexta-feira, 3, na região do Cabula VI e Narandiba. A vítima caiu após derrapar em óleo que vazou na via. O motociclista teve escoriações leves.

De acordo com testemunhas, o óleo vazou de uma carreta, que bateu em um poste. O motorista do veículo de grande porte perdeu o controle do automóvel e provocou o acidente. Ele disse que faltou freio no veículo ao descer a ladeira do Cabula VI.

A carreta bloqueia a pista e impede a passagem de carros no local. Agentes da Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador) tentam rebocar o veículo.

