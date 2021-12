Carreta bate em barranco, explode e uma vítima morre carbonizada

São José da Vitória - Uma carreta carregada com álcool combustível bateu num barranco e explodiu, por volta das 9h30 desta sexta-feira, 22, no Km-536 da BR-101, no município de São José da Vitória. Uma pessoa morreu carbonizada e outra, identificada como Miralvo dos Santos Prado, está em estado grave, internado no Hospital de Base, em Itabuna, com queimaduras por todo o corpo.



Inspetores da Polícia Rodoviária Federal, que atenderam à ocorrência, não conseguiram identificar o morto. A PRF também não sabe quem dirigia a carreta. Ao chegar ao Hospital de Base, levado por pessoas que passavam no momento da explosão, Miralvo Prado só teria conseguido falar seu nome.





Os policiais buscam identificar a empresa proprietária do veículo, para ter mais informações. Eles afirmaram que a carreta trafegava no sentido sul-norte da rodovia quando o condutor perdeu o controle, na curva do Cassemiro, saiu da pista e bateu no barranco, explodindo.



Há informações de que a pessoa que ficou carbonizada teria tentado sair da carreta, mas foi alcançada pelas chamas. Bombeiros de Itabuna foram acionados, mas quando chegaram o veículo já havia sido tomado pelo fogo. O acidente deixou a carreta atravessada na pista, que ficou interditada parte da manhã, provocando um grande engarrafamento.

