Carreata marca início de homenagens a Irmã Dulce em Salvador

Na expectativa pela canonização, fiéis, devotos e admiradores de Irmã Dulce iniciaram na manhã domingo, 4, um novenário para a freira baiana, que segue até o próximo dia 12. As homenagens começaram por volta das 10h30, com a já tradicional carreata de veículos ornamentados, saindo do Santuário da Bem-Aventurada, no Bonfim, em Salvador.

Percorrendo alguns dos principais locais por onde a religiosa atuou, a exemplo de Largo dos Mares, Caminho de Areia, Madragoa e Bonfim, a procissão motorizada contou com dezenas de carros. Criatividade era o que não faltava na hora de escolher os adereços que enfeitariam os veículos: todo mundo queria fazer bonito para homenagear o Anjo Bom da Bahia.

Devota de Irmã Dulce desde a adolescência, Tereza Ribeiro, de 73 anos, fez questão de enfeitar seu carro com um adesivo que dizia "Rumo à Roma", além da miniatura de um avião, a idosa usou o veículo para festejar a canonização da freira, a quem conheceu e acompanhou pessoalmente aos 12 anos.

"Sou moradora da Baixa do Bonfim. Estou aqui por que sou beata de Irmã Dulce desde os 12 anos. Eu a acompanhei nas obras, ela jovem e eu, praticamente menina", lembrou, saudosa.

Tereza Ribeiro, 73, aproveitou para comemorar a canonização de Irmã Dulce

A superintendente das Obras Sociais Irmã Dulce, Maria Rita Pontes, ressaltou a importância de fazer memória a Irmã Dulce. "Uma pessoa que tem uma vida muito rica em valores espirituais e morais é um grande exemplo para nós, então é importante lembrar", disse.

Após a carreata, uma feijoada beneficente em prol das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid) fechou a manhã comemorativa. O almoço, que ocorreu ao meio-dia, no estacionamento do Santuário, reuniiu cerca de 300 pessoas. Os participantes concorreram ainda a prêmios em um bingo.

Agenda Festiva

Até a data festiva do dia, 13, o Santuário de Irmã Dulce promove uma novena com missas às 18h. Trazendo o tema "Irmã Dulce, uma santa do nosso tempo. Somos todos chamados à Santidade, e só os santos podem renovar a humanidade", além de comemorar a própria data litúrgica, a programação celebra ainda a futura canonização da freira baiana.

No próximo domingo, 11, será realizada a 'Caminhada da Fé', às 8h, com saída da Igreja do Senhor do Bonfim em direção ao Santuário da beata. Já no dia 13 a procisssão será inteiramente e terá início às 9h, com a Missa Solene presidida pelo arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger.

Após a cerimônia de canonização, marcada para dia 13 de outubro, a freira passará a ser chamada de Santa Dulce dos Pobres, mantendo sua data litúrgica no dia 13 de agosto.

Carreata marca início de homenagens a Irmã Dulce em Salvador | Foto: Divulgação/ATarde

