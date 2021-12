Carreata homenageia Irmã Dulce no Largo de Roma

Uma carreta em homenagem à Bem-Aventurada Dulce dos Pobres aconteceu na manhã deste domingo, 5. O evento, que faz parte dos festejos do mês dedicado ao Anjo Bom da Bahia, começou logo após a missa das 8h30, no Largo de Roma, em Salvador.

Saindo do Santuário dedicado à beata, a procissão motorizada percorreu alguns dos principais locais por onde a Mãe dos Pobres teria atuado: Largo dos Mares, Água de Meninos, Calçada, Uruguai, Ribeira e Bonfim, retornando em seguida para o ponto de partida.

Os motoristas também participaram de um concurso que elegeu o carro mais bem ornamentado.

Procissão percorreu alguns dos principais locais por onde a Mãe dos Pobres teria atuado

A programação do novenário de Irmã Dulce segue com a 2ª Caminhada Irmã Dulce, no dia 12, às 8h, com saída da Igreja do Bonfim, em direção ao Santuário. Ainda no dia 12, irá acontecer a Tarde de Louvor com o padre Antônio Maria, a partir das 14h30, também na igreja do Anjo Bom.

O ponto alto é o dia 13 de agosto, data oficial da festa litúrgica de Irmã Dulce. Dentre os destaques para a data, estará a Missa Solene, às 9h, no Santuário, que será presidida pelo arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, dom Murilo Krieger.

Programação segue com missas a partir do dia 12 deste mês

