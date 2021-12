Carpinteiro é morto ao visitar a filha no bairro da Federação

Ver a filha de 5 anos após uma semana longe e entregar a pensão alimentícia da garota era tudo o que o carpinteiro Marcelo da Silva Calmon, 30, queria fazer na tarde do último sábado, 28, quando se dirigiu à casa da ex-mulher, na rua Ferreira Santos, na Federação.

Contudo, não teve essa sorte. Ele foi impedido de ver a garotinha e ainda foi baleado pelas costas, quando ia embora. Marcelo morreu, às 15h, no Hospital Geral do Estado (HGE), 30 minutos após chegar à unidade de saúde.

A ex-mulher dele, de prenome Fernanda, apontou o atual companheiro, identificado como José Hélio, como autor do crime, segundo registro no posto da Polícia Civil do HGE.

Revolta

Abalada com a morte prematura do irmão, a atendente Rafaela Calmon acredita que a ex-cunhada seria cumplice. “Ela estava lá no hospital como se nada tivesse acontecido. Acusou meu irmão de um monte de coisa, depois deixou a filha na casa da mãe dela e fugiu. Minha dor é que ele morreu e agora ela o acusa de ser o errado. Isso não pode ficar assim”, desabafou.

Rafaela revelou que o irmão nunca disse à família que sofria ameaças. No entanto teria confessado ao cunhado que, em outro momento, ao visitar a filha, o companheiro de Fernanda levantou a camisa e mostrou um revólver.

“Meu irmão era do bem, não gostava de briga, era trabalhador. Desde os 11 anos trabalhava no mesmo lugar, lá no Pelourinho. Começou ajudando meu pai e até hoje estava lá”, relatou.

Marcelo e Fernanda conviveram por quatro anos e, juntos, construíram a casa onde, atualmente, ela morava com José Hélio. Desde a separação, Marcelo morava com a mãe, na Gamboa, na Av. Contorno. Horário e local do enterro serão definidos hoje.

