Carnaval tem redução de 15% em lesões corporais, diz governo

O Carnaval de Salvador apresenta redução de 15% nos registros de lesão corporal em 2015. Segundo o Governo da Bahia, não houve homicídios, nem lesão corporal seguida de morte de quinta-feira, 12, até as 5h59 deste domingo, 15.

Em nota, A Assessoria de Comunicação explica que foram registradas 76 lesões corporais. Os casos de furtos alcançaram 283, com redução de 9% sobre o mesmo período de 2014. Os números foram apresentados durante a reunião de balanço do Carnaval de Salvador, na manhã deste domingo, 15, no Quartel da Polícia Militar, no Largo dos Aflitos, com a presença do governador Rui Costa.

"Tem uma palavra que resume bem o trabalho que tem sido feito pelos policiais: empenho. Todos os envolvidos estão empenhados no trabalho nas ruas, e a população está reconhecendo. Tenho convicção de que o empenho continuará por todos os próximos dias. Agradeço a todos os envolvidos", disse Rui durante a reunião.

O destaque deste Carnaval, conforme a cúpula da Segurança pública do Estado, é a produtividade policial. No total, 966 pessoas foram conduzidas pelos policiais, um aumento de 50% no comparativo com 2014.

Quarenta e cinco suspeitos foram autuados em flagrante, com crescimento de 15% com relação ao ano passado. O número de pessoas conduzidas e presas por uso e tráfico de drogas alcança a marca de 570, um aumento de 129%.

Vídeo

No circuito do Carnaval, também do início da festa até às 5h59 de hoje, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) registrou duas tentativas de homicídio. A primeira aconteceu na noite da sexta-feira (13), no circuito Osmar, próximo à Praça da Piedade.

Câmeras de monitoramento da SSP registraram a ação e o autor do disparo está sendo procurado pela polícia. O vídeo mostra ainda que, imediatamente após o fato, patrulhas da Polícia Militar se deslocaram para o local.

Das 6h de sábado, 14, às 5h59 de domingo, 15, foram registradas cinco ocorrências de disparo de arma de fogo: quatro no Circuito Osmar (Piedade, Forte de São Pedro e Mercês) e uma no Circuito Dodô, no bairro de Ondina.

