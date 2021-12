Carnaval promete ser movimentado na rodoviária e ferry

O carnaval promete ser movimentado em Salvador, não só nos circuitos oficiais da folia, mas também na rodoviária que espera que 125 mil pessoas deixem a cidade, segundo estimativa da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (AGERBA). E no Ferry Boat que vai ter a disposição seis embarcações para atender a demanda da travessia marítima.

Na rodoviária as empresas de ônibus vão disponibilizar 700 horários extras, além dos 540 horários regulares que são cumpridos diariamente.

As cidades mais procuradas são Maragogipe, São Félix, Cachoeira, Santo Amaro, Santo Antônio de Jesus, Conceição do Almeida, Cruz das Almas, no Recôncavo Baiano. As cidades litorâneas, a exemplo daquelas localizadas ao longo da Rodovia BA 099, além das tradicionalmente, como: Itacaré, Ilhéus, Porto Seguro, Lençóis, Barreira, Vitória da Conquista, Juazeiro.

No Ferry Boat, a Internacional Marítima, empresa responsável pelo sistema, estima que os dias de maior movimento de saída de Salvador sejam de quarta-feira, 26, até sábado, 1º. No retorno, a empresa calcula maior movimento nos dias terça-feira, 4, e quarta-feira de cinzas, 5, com fluxo também na quinta-feira, 6. Segundo a empresa, nos dias de maior fluxo, a previsão de saída das embarcações será a cada 20 minutos.

