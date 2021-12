Carnaval: prazo para solicitar credenciais em áreas restritas segue até dia 25

Os moradores das áreas onde estão localizados os circuitos do Carnaval de Salvador, que perderam o prazo para solicitar as credenciais, devem se apressar. Um posto da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), montado no Shopping Barra, funcionará até esta sexta-feira, 21. A sede do órgão de trânsito, localizado no Vale dos Barris, também vai emitir os adesivos, só que até o dia 25 de fevereiro.

O superintendente da Transalvador, Fabrízzio Muller, foi o entrevistado desta segunda-feira, 17, no programa Isso é Bahia, na rádio A TARDE FM, para falar sobre e dos esquemas especiais de trânsito para a maior festa de rua do planeta.

“Carnaval é uma festa que a gente começa a planejar com quase um ano de antecedência. A novidade é que portais de acesso às áreas restritas vão identificar os carros com o adesivo. Será feita uma checagem da placa e, caso esteja irregular, será autuado”, disse o superintendente. Somente para este ano, a expectativa é a de emissão de 32 mil adesivos para residências e pontos comerciais.

Entre as zonas de restrição, estão: Avenida Centenário (nas proximidades do Shopping Barra), todas as ruas da Graça (que dão acesso ao circuito) e a orla de Ondina (tanto para quem vai da rua da Paciência quanto pela Avenida Adhemar de Barros). Os portais funcionarão das 15h às 6h, fiscalizando em tempo real, como se fosse vídeo de câmera de monitoramento.

Estacionamento 100% digital

A festa momesca em 2020 terá um diferencial para quem for estacionar nas imediações dos circuitos. "Não há cartela física, toda operação será feita através do equipamento", destacou Muller, ressaltando que a escolha entre guardadores e aplicativos ficará a critério dos usuários dos condutores.

O superintendente alertou ainda que, apesar da modalidade digital, os motoristas deverão respeitar as áreas proibidas para estacionamento, a exemplo de canteiros e passeios.

Aplicativos

Os pontos de paradas de motoristas de aplicativo de transporte, alvos de muitas queixas por parte dos foliões, terão locais definidos: rua Djalma Ramos, via paralela à Avenida Centenário, e na Avenida Anita Garibaldi, nas imediações do monumento Clériston Andrade.

“É importante as pessoas ficarem atentas aos falsos motoristas de aplicativo, que negociam a corrida por fora. Você não sabe quem está dirigindo. A recomendação é a de usar apenas o aplicativo”, alertou Muller. Ele disse, ainda, que, apesar de a fiscalização do transporte clandestino ficar a cargo da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), a Transalvador estará auxiliando na operação com agentes e guinchos.

Expresso Carnaval

Os foliões terão também como opção de transporte para o Carnaval o serviço Expresso Carnaval. Os ônibus exclusivos para a folia sairão do Salvador Shopping, do Salvador Norte Shopping e do Shopping Paralela, a cada 20 minutos sem paradas no percurso. Com funcionamento das 13h às 6h e frota de 55 veículos, o transfer será tarifado em R$ 12 por trecho e por pessoa, dando direito a estacionamento incluso nestes dois centros de compras.

