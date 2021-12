Carnaval: Neto diz que mototaxistas não estão regulamentados

O prefeito de Salvador, ACM Neto, não confirmou a liberação do trabalho dos mototaxistas durante o período do carnaval, conforme havia informado o sindicato da categoria (Sindimoto). Em entrevista durante a inauguração do Centro de Operações do Carnaval, nesta quarta-feira, 6, na sede da Companhia de Governança Eletrônica do Salvador (Cogel), em Ondina, Neto destacou que ainda não existe uma lei que regulamente o serviço na capital baiana.

Segundo o prefeito, a orientação é de que a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador) dialogue com quem está prestando o serviço e impeça que abusos sejam cometidos. "Nossa principal preocupação é o risco que isso pode trazer ao cidadão. Não é admissível que esteja no carnaval gente andando sem capacete e sem a mínima condição de segurança", ressaltou Neto.

"No carnaval, a Transalvador, identificando qualquer abuso ou descumprimento da lei, vai reagir e vai procurar fazer cumprir a lei", destacou o prefeito, ressaltando, no entanto que pretende conversar com o sindicato da categoria para discutir a questão da regulamentação.

Manifestação - Pela manhã, cerca de 120 mototaxistas realizaram uma passeata em direção ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran), no bairro do Iguatemi. O grupo protestou contra a proibição do trabalho da categoria durante o Carnaval na capital baiana, conforme determinação da prefeitura.

Os mototaxistas também se reuniram com representantes do Detran para reivindicar a oferta de um curso gratuito, que é exigido à categoria. Eles afirmam que teriam de pagar o valor de R$ 600 referente ao curso, que tem carga horária de 30 horas.

Segundo o presidente do Sindimoto, Osvaldam Tupyassu, os motociclistas ficaram sabendo que seriam impedidos de trabalhar por comunicados via imprensa. De acordo com ele, a profissão é reconhecida legalmente em nível nacional, porém em Salvador, com mais de 6 mil mototaxistas já circulando, ainda não foi regulamentada.

"No Brasil somos reconhecidos como taxistas, mas no município a questão ainda está para ser conversada. A nossa luta é exigir a regulamentação e que comecemos já durante o Carnaval, o que não está sendo atendido", reclamou.

Independente da regulamentação nacional, que reconhece a profissão de mototaxista, em Salvador o serviço ainda não é regulamentado. Mesmo para os trabalhadores organizados em cooperativas e com um sindicato organizado, a função não é registrada na prefeitura e o transporte é considerado ilegal.

De acordo com o secretário municipal de Urbanismo e Transporte, José Carlos Aleluia, a Transalvador e a Polícia Militar fiscalizarão o trânsito durante o Carnaval e aplicarão as sanções para os que desrespeitarem a legislação.

"Pela segurança das pessoas, a lei será cumprida e não será permitido qualquer tipo de transporte clandestino durante o Carnaval", afirmou o secretário municipal de Urbanismo e Transporte, José Carlos Aleluia, durante a entrevista coletiva sobre os preparativos da festa popular, na segunda, 4, no Barravento.

"A nossa recomendação é que a população utilize os táxis e os ônibus nos deslocamentos para a festa". Por serem regulamentados e registrados na prefeitura, segundo ele, são veículos mais seguros.

